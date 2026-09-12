به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تابستان امسال، گروه جهادی تعلیم و تربیت منتظر، در روستا‌های گلیان، حصار گلیان، سنگچین، برزلی، اسطرخی، دوره قرآن، احکام و اذان و کلاس‌های درسی جبرانی، برگزار کرده و در مساجد و مدارس غیردولتی شهر شیروان هم مجری دوره‌های آموزش قرآن شده بود.

مدیر بزرگ‌ترین گروه جهادی کلاس‌های قرآن و کمک درسی کشور در شیروان گفت: این مربیان ارجمند بدون هیچ گونه دریافت هزینه حق التدریس، کلاس‌های آموزشی قرآن و کمک درسی را ویژه دانش آموزان عزیز در طول سال گذشته تا کنون به صورت رایگان در محل مصلی نماز جمعه شهرستان شیروان برگزار کرده‌اند.

محمد صفایی با بیان اینکه در این اردو یکصد مربی و عوامل اجرایی حضور داشتند، اظهار کرد: زیارت آستان مقدس امامزاده سید عبدالرحمن، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و بیان احکام توسط سید محمد آسایش مقدم، بازدید از آبشار طبیعی، کلبه و پل چوبی معلق شاه جهان، عبور از بافت قدیمی و زیبای روستای گردشگری اسطرخی، برگزاری مسابقات ورزشی طناب کشی و تیراندازی با تفنگ بادی، پذیرایی صبحانه و ناهار و ... از جمله برنامه‌های این اردو بود.