برخورد پراید و وانت پیکان در جاده کازرون به شیراز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف پراید و وانت پیکان در کیلومتر ۲۲ جاده کازرون-شیراز به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

سعید دهقان افزود: نجاتگران کمک‌های اولیه را برای پنج مصدوم حادثه انجام و سپس آن‌ها را برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال دادند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.