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برخورد پراید و وانت پیکان در جاده کازرون به شیراز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف پراید و وانت پیکان در کیلومتر ۲۲ جاده کازرون-شیراز به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
سعید دهقان افزود: نجاتگران کمکهای اولیه را برای پنج مصدوم حادثه انجام و سپس آنها را برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر کازرون انتقال دادند.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.