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رئیس اداره امور آب سلسله از هزار و ۵۰۰ متر مربع پاکسازی بند انحرافی رودخانه کهمان برای جلوگیری از سیلاب احتمالی در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛بیژن اسدالهی گفت:بند انحرافی کهمان، تنها بند درجه یک شهرستان سلسله که وظیفه انتقال آب به کانال سایت پرورش ماهی و اراضی پاییندست را بر عهده دارد، پس از مسدود شدن کامل بر اثر ذخیره ی مخلوط رودخانهای ناشی از بارشهای شدید سال گذشته، با مساحت تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع لایروبی شد.
رئیس اداره امور آب شهرستان سلسله بیان کرد: با توجه به احتمال بروز سیلاب در فصول آینده، لایروبی مناطق مستعد سیلابگیر، به ویژه رودخانههای واقع در محدوده ی روستاها، با قید فوریت و در حد توان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با لایروبی بند انحرافی کهمان تا کنون روستاهای آهنگران، میانولان و کانال پیرکه شهرستان سلسله لایروبی شده است، افزود: این عملیات اجرایی بدون تخصیص اعتبار و با همکاری ظرفیتهای شهرستان و فرماندار و معاونت عمرانی فرمانداری سلسه، انجام شده است.
اسدالهی با بیان اینکه در صورت معرفی پیمانکار، مجاری آبی مجاورت روستاهای مواجه با خطر سیلاب ساماندهی و لایروبی خواهد شد،افزود: همچنین نسبت به شناسایی مقاطع سیلابی رودخانههای شهرستان سلسله اقدامات لازم انجام شده است.
رئیس اداره امور آب شهرستان سلسله از فرماندار، معاونت عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و شهردار الشتر که در زمانهای بحران همکاری لازم را با اداره منابع آب دارند قدردانی کرد.