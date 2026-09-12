مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در صد و نود و پنجمین شب قرار، با حضور گسترده در میادین شهر، اراده خود را برای ادامه راه شهید رهبر و پشتیبانی همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ورامین در شب ۱۹۵، میزبان پرشور از مردمی بود که با قلبی سرشار از ایمان، برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این شب قرار، ضمن گرامیداشت شهادت رهبر انقلاب، تأکید کردند که خون پاک ایشان، چراغ راهی برای ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن است.

حاضران در این مراسم، حمایت از اقتدار نیرو‌های مسلح را تداوم مسیر ولایت و تکریم مقام شهادت دانستند و اذعان داشتند که در سایه این همبستگی مردمی، هیچ توطئه‌ای علیه امنیت و استقلال کشور رنگ نمی‌گیرد.