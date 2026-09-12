رئیس شورای اسلامی شهر سرعین گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰ سیاست‌های تشویقی شورای اسلامی شهر سرعین، عوارض صدور پروانه برای طرح‌ها و تأسیسات گردشگری مشمول این دستورالعمل با ضریب صفر محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جعفر بذری، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین، از اجرای سیاست تشویقی شورای شهر برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه صنعت گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰ سیاست‌های تشویقی شورای اسلامی شهر سرعین، عوارض صدور پروانه برای طرح‌ها و تأسیسات گردشگری مشمول این دستورالعمل با ضریب صفر محاسبه می‌شود.

بذری با بیان اینکه سرعین یک شهر کاملاً گردشگری است، اظهار کرد: اقتصاد، اشتغال و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مردم این شهر به گردشگری وابسته است و به همین دلیل مدیریت شهری باید در کنار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری فراهم کند.

وی افزود: در همین راستا، شورای اسلامی شهر سرعین در قالب دستورالعمل شماره ۱۰ سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش صنعت گردشگری برای بخش خصوصی، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است تا هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران با انگیزه بیشتری وارد این حوزه شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سیاست، اعمال ضریب صفر برای عوارض صدور پروانه تأسیسات گردشگری است و در چارچوب شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل، پروانه پروژه‌های مشمول این طرح بدون دریافت عوارض مربوطه صادر می‌شود.

بذری ادامه داد: این اقدام صرفاً یک تخفیف یا امتیاز مقطعی نیست، بلکه یک سیاست راهبردی برای آینده اقتصادی سرعین است. ما معتقدیم اگر سرمایه‌گذار برای احداث یک هتل، مجموعه اقامتی، مرکز تفریحی، مجموعه گردشگری یا سایر تأسیسات مرتبط وارد سرعین شود، نتیجه آن فقط برای یک سرمایه‌گذار نیست؛ بلکه برای کل شهر، اشتغال جوانان، اصناف، خدمات شهری و اقتصاد منطقه منفعت ایجاد خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین با اشاره به بازتاب این اقدام در سطح ملی اظهار کرد: این سیاست مورد توجه و تمجید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز قرار گرفته و وزیر طی نامه‌ای خطاب به استاندار اردبیل، از رویکرد اتخاذشده در سرعین در حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری و اعمال عوارض صفر تقدیر کرده است.

وی افزود: همچنین معاون امور سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز از اقدام شورای اسلامی شهر و شهرداری سرعین در اعمال عوارض صفر برای تأسیسات گردشگری به‌عنوان اقدامی مثبت و قابل الگوبرداری یاد کرده است.

بذری خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها برای ما بسیار ارزشمند است، چراکه نشان می‌دهد سیاستی که شورای شهر سرعین برای کاهش موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دنبال کرده، با سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی نیز همسو است.

وی تأکید کرد: ما در شورای شهر به دنبال درآمد کوتاه‌مدت از سرمایه‌گذار نیستیم؛ به دنبال ایجاد رونق پایدار در شهر هستیم. ممکن است شهرداری از دریافت بخشی از عوارض در یک مقطع صرف‌نظر کند، اما در مقابل، با احداث یک مجموعه گردشگری، اشتغال ایجاد می‌شود، گردشگر بیشتری جذب می‌شود، ماندگاری مسافر افزایش پیدا می‌کند و مجموعه‌های اقتصادی و خدماتی شهر نیز منتفع می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین گفت: امروز رقابت در صنعت گردشگری بسیار جدی است و شهر‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند برای سرمایه‌گذار محیطی امن، شفاف و کم‌هزینه ایجاد کنند. ما نیز تلاش کرده‌ایم در چارچوب اختیارات قانونی شورا، به جای ایجاد مانع، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.

بذری اضافه کرد: البته استفاده از این مشوق‌ها به معنای کنار گذاشتن ضوابط قانونی و شهرسازی نیست و تمام پروژه‌ها باید مطابق مقررات و شرایط مندرج در دستورالعمل اجرا شوند؛ اما اعتقاد داریم نباید هزینه‌ها و موانع غیرضروری، سرمایه‌گذار را از ورود به سرعین منصرف کند.

وی در پایان اظهار کرد: پیام شورای اسلامی شهر سرعین به بخش خصوصی روشن است؛ سرعین آماده استقبال از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است. ما معتقدیم هر پروژه گردشگری که امروز در سرعین احداث شود، یک سرمایه‌گذاری برای آینده شهر، اشتغال جوانان و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود و شورای شهر و شهرداری نیز در چارچوب قانون، خود را موظف به حمایت و تسهیل این مسیر می‌دانند.