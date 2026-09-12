به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

حوثی‌های یمن کنترل تنگه‌ای حیاتی برای کشتیرانی جهانی را به دست گرفتند

شرکت هوش مصنوعی «آنتروپیک» اعلام کرد که یک عملیات دستکاری انتخابات با هدف قرار دادن رأی‌دهندگان در مالزی را مختل کرده

ایران می‌گوید روز دوشنبه در عمان درباره هرمز با کشور‌های حوزه خلیج فارس گفت‌و‌گو خواهد کرد

گفت‌وگوی وزرای خارجه کره جنوبی و ایران درباره هرمز هم‌زمان با رسیدن حوثی‌ها به جزیره‌ای راهبردی در تنگه باب‌المندب

• بانکوک پست

برنامه‌ریزی برای راکتور‌های هسته‌ای کوچک آغاز می‌شود

• نیو استریت تایمز

توافق انور و پوتین بر سر سازوکاری ویژه برای تسریع توافق‌های مالزی و روسیه

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر جاوه در اندونزی را لرزاند

«به همین دلیل می‌جنگیم»: ترامپ وقایع ۱۱ سپتامبر را به مناقشه با ایران پیوند داد.

• مالایی میل

جهان هنوز بین دریای سرخ و تنگه هرمز گیر افتاده است

شاخص بورس مالزی (بورسا مالزی) در پی ضعف وال‌استریت و تأثیر منفی تنش‌های میان آمریکا و ایران بر فضای بازار، با کاهش کار خود را آغاز کرد

• تمپو اندونزی

چرا مردم محلی علیه حضور اسرائیل در تایلند دست به اعتراض می‌زنند؟

اندونزی برای مرحله دوم واردات نفت روسیه آماده می‌شود

هند مشتاق گسترش توافق‌نامه هوش مصنوعی با اندونزی است

• فیل استار

۳۰ جسد از کشتی آتش‌گرفته بیرون کشیده شد؛ بقایای بیشتری همچنان در کشتی است

• برناما

انور امیدوار است که مأموریت مالزی در بریکس به اهداف خود دست یاب

• سان مالزی

تایلند پس از درگیری‌های مرگبار با کامبوج، دیوار مرزی می‌سازد

آنتارا نیوز

• یک قانون‌گذار اندونزیایی از پیشنهاد مالزی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی استقبال کرد

• اتوسان مالزی

جنگ ایران و آمریکا تا سال ۲۰۲۹؟

• آسترو آوانی

پزشکیان اصرار دارد که ایران تسلیم نخواهد شد

ایران خواستار ایجاد صندوق حمایت از ریسک توسط کشور‌های عضو بریکس شد

• استریت تایمز

تأکید مودی، نخست‌وزیر هند، بر لزوم حفاظت از کشتیرانی و دریانوردان در گفت‌و‌گو با پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران

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