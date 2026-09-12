آیدینلیک
دومین هرمز در محور مقاومت
کشتیهای جنگی انصارالله در دریای سرخ
برای آمریکا و اروپا، بنبست سخت
مسیرهای طولانیتر، هزینههای بیشتر
امتیاز عبور چین
برای کشورهای دیگر چشم طمع نداریم
نفتکشهای غرقشده، کشتیهای انصارالله
پس از هرمز، بابالمندب بسته میشود
میراث فرهنگی ۱۲ سپتامبر
زمینه دفاعی مشترک برای ترکهای «آف»
زنان در دفاع، نه در جنگ
شهرداری آتاکوم: در کنار کارگران هستیم
جمهوری آموزش عمومی
پیام مبارزه مشترک حزب وطن و اتحادیه Yol-İş علیه خصوصیسازی
پِرینچک از مقامات شکایت کرد
اشعار خمنشده؛ اشعار کوزیاوغلو
جمهوریت
گامبهگام، هدف شهرداری استانبول
نجاتتان ندادیم؛ عدالت را اجرا کنید
درخواست تمدید یکروزه بازداشت
پرونده کائشیف کوزیناوغلو گسترش مییابد
فاصله میان مدارس در حال افزایش است
سنگ کیلومتری اسلام سیاسی
قتل کارگران؛ ۲۲۶ نفر در یک ماه
حوثیها دریای سرخ را به محاصره درمیآورند
به دنبال محل دفن زباله
جمهوری دموکراتیک، رویای ساختن
امروز ۱۲ سپتامبر!
اسرائیل چه میخواهد؟
احکام شرعی
بیاخلاقی
دادگاه سالون به بنبست خورد
دیلی صباح
اردوغان قول داد ترکیه را از «حلقه آتش» دور نگه دارد
محاسبه اشتباه تهران ممکن است در یمن تکرار شود
حوثیها جزیرهای حیاتی در دریای سرخ را برای کنترل بابالمندب تصرف کردند
۸ عاملی که دولت برای مهار تورم روی آنها حساب کرده است
ترکیه پس از ۹ ماه مازاد حساب جاری ثبت کرد
بازمانده کودتای ۱۹۸۰ خاطراتش را حفظ میکند
آمریکا ۲۵ سال بعد یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر را گرامی داشت
هند از رهبران بریکس برای اجلاس دعوت کرد؛ در حالی که جنگها ادامه دارد
از کمان و اسب تا لولهکشی؛ بازیهای عشایری جهانی میشوند
مرمت ایاصوفیه به منطقه حساس رسیده است
فناتیک
کارتال سیاه به صدر جدول صعود کرد
بشیکتاش نمایش قدرت داد
اسماعیل کارتال ادامه میدهد
دیوانگی فوتبال در اروپا
دفنه کورت از قهرمانی خسته نمیشود
اوکان بوروق: دوباره انجامش میدهیم
ترابزوناسپور در تعقیب صدر
اسماعیل کارتال، ییلدیریم را رودررو متقاعد کرد
ترابزوناسپور در تعقیب سری پیروزیها
در ۱۵ سؤال، خانه ارزان اجاره کنید
مراقب زندگیهای جعلی در دنیای مجازی باشید
صباح
قلبش برای ملت میتپد، خستگی نمیشناسد
AKINCI با IHA-۳۰۰ از فاصله ۲۵۰ کیلومتری دقیقاً هدف را زد
پس از هرمز، بابالمندب بسته میشود؛ آشوب بزرگ نفتی
جنگ ما با مخالفان نیست
اسماعیل کارتال را از استعفا منصرف کرد
عزیز ییلدیریم، اسماعیل کارتال را رودررو متقاعد کرد
دزد وارد پزشکی قانونی شد و نمونههای بافت را دزدید
تروریستهای سوریه را به غزه تحویل دادند
زندگیهایی که تانکها له کردند
یک میلیون رشوه بده، ۷ میلیون را بگیر
اماماوغلو به دلیل توهین به سادی یازجی، ۲ سال و یک ماه زندان گرفت
استعفای عجیب در فنرباغچه
در ریزه، ۱۰ میلیارد لیر سرمایهگذاری
برای آینده، پشت سر هم سنگر میسازیم
ینی شفق
پس از هرمز، بابالمندب بسته میشود؛ آشوب بزرگ نفتی
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چشم جهان به اقتصاد
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ترکیه در دنیای سینما نام خود را ثبت خواهد کرد
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