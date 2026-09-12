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کاراتهکاران مازندرانی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۱۳ برنز در رقابتهای قهرمانی کشور درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاراتهکاران نوجوان و جوان مازندرانی در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو سیواکای با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۱۳ برنز درخشیدند.
این رقابتها ۱۹ و ۲۰ شهریور با حضور ۵۰۰ کاراتهکار از ۱۴ استان کشور در اصفهان برگزار شد.
از ۱۹ نماینده پسر مازندرانی حاضر در این مسابقات، امیرطاها مسلمی، امین خانلری، محمدرضا رضایی و حسام فرخی با کسب مدال طلا قهرمان شدند.
طاها مشمولی و یاسین احدی نیز به مدال نقره دست یافتند و ۱۳ کاراتهکار دیگر مازندرانی صاحب نشان برنز شدند.