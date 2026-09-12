مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از انجام حدود ۱۲ هزار عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در این شهر طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حدود یک‌هزار و ۸۰۰ مورد از این عملیات‌ها مربوط به حوادث آسانسور بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی زندیه، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به گستره مأموریت‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اظهار کرد: مأموریت‌های آتش‌نشانی تنها به اطفای حریق محدود نمی‌شود و هر حادثه‌ای که شهروندان قادر به رفع آن نباشند، در حوزه وظایف نیرو‌های آتش‌نشانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: حوادث آسانسور، سقوط افراد در چاه، ریزش ساختمان، گرفتار شدن افراد یا اشیا و برخی حوادث مرتبط با حیوانات از جمله مواردی است که نیرو‌های امداد و نجات آتش‌نشانی به آنها رسیدگی می‌کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۱۲ هزار عملیات در قم انجام شد که سهم قابل توجهی از آن به حوادث و عملیات امداد و نجات اختصاص داشت.

زندیه با اشاره به افزایش حوادث آسانسور در برخی مقاطع سال گفت: حدود یک‌هزار و ۸۰۰ عملیات مربوط به آسانسور در قم ثبت شده است که این حوادث در فصل تابستان و همزمان با قطعی برق افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث آسانسور داشته باشد و شهروندان باید هنگام قطع برق از استفاده از آسانسور خودداری کنند.