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مردم شهرستان ری در صد و نود و پنجمین شب قرار، با حضور گسترده در میدان نماز، استواری و پایداری ملت ایران را در برابر طرحهای استیصالزده آمریکایی در شورای امنیت به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان نماز شهرستان ری، شاهد حضور پرشور مردمی بود که با صدای واحد، حمایت خود را از اقتدار ملی اعلام کردند. شرکتکنندگان در این مراسم، تلاشهای اخیر دولت آمریکا برای پیشبرد طرحهای ضد ایرانی در شورای امنیت را، بازتابی از استیصال و شکست دشمن در برابر اراده ملت ایران دانستند.
حاضران در این شب قرار، با تأکید بر این نکته که بازیهای سیاسی و فشارهای خارجی تنها منجر به تقویت انسجام ملی میشود، اعلام داشتند که مردم ایران در برابر توطئههای استکباری، محکم و استوار ایستادهاند. این حضور مردمی در شب ۱۹۵، بار دیگر نشان داد که اراده ملی، قدرتمندترین پاسخ به هرگونه فشار سیاسی و نظامی دشمن است.