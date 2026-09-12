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ورود «دادههای پروازی غیرمتعارف» از سوی یکی از جنگندههای نظامی انگلیس، علت اصلی از کار افتادن سامانه کنترل ترافیک هوایی در روز سه شنبه (گذشته) بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه روزنامه انگلیسی «سان»، گزارشها حاکی از آن است که ورود «دادههای پروازی غیرمتعارف» از سوی یکی از جنگندههای نظامی انگلیس، علت اصلی از کار افتادن سامانه کنترل ترافیک هوایی در روز سه شنبه (گذشته) بوده است؛ رخدادی که به هرج و مرج گسترده و فلج شدن شبکه هوایی این کشور انجامید.
این اختلال که موجب بسته شدن آسمان انگلیس به مدت چهار ساعت شد، سامانههای مدیریت ترافیک هوایی را که روزانه مسئولیت هدایت بیش از ۸ هزار پرواز را بر عهده دارند، از کار انداخت. تیمهای فنی پس از چندین تلاش، سرانجام موفق به بازیابی سامانه شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، «کاترین لیهی»، مدیر عملیاتی سامانه کنترل ترافیک هوایی، در جلسه توجیهی اضطراری با مدیران ارشد صنعت هوانوردی (انگلیس)، تائید کرده است: منشاء این ناهنجاری، طرح پروازی که یک فروند هواپیمای نظامی فرستاده بود، بوده است.
پیامدهای از کار افتادن این سامانه، بسیار فراتر از چند ساعت اختلال اولیه بود. در مدت سه روز، بیش از ۲،۰۰۰ پرواز لغو و حدود ۳۰۰ هزار مسافر سرگردان شدند.
گزارشهای تکمیلی نشان میدهد که تنها در روز گذشته، ۵۱ پرواز دیگر لغو شدهاند که سهم فرودگاه «هیترو» از این پروازهای لغو شده، ۲۸ مورد بوده است.
در فرودگاههای دیگر از جمله «گاتویک» (۱۱ پرواز)، «گلاسکو» (۵ پرواز)، و همچنین فرودگاههای «لندنسیتی»، «منچستر»، «لوتون» و «آبردین» نیز اختلالهای جدی گزارش شده است.
کارشناسان هشدار میدهند با توجه به گستردگی خرابی در مرکز کنترل «سوانویک»، بازگشت به شرایط عادی ممکن است روزها یا حتی هفتهها به طول بینجامد.
این حادثه، «مارتین رولف»، مدیر عامل ۵۱ ساله سامانه کنترل ترافیک هوایی، را در کانون انتقادهای تند قرار داده است. با توجه به اینکه این سومین اختلال فاجعه بار در دوران مدیریت اوست، فشارهای عمومی و سیاسی برای کناره گیری اش به شدت افزایش یافته است. رولف که در سال گذشته مبلغ ۱.۵ میلیون پوند (شامل ۸۷۱ هزار پوند پاداش) دریافت کرده، اکنون متهم به ناتوانی در مدیریت زیرساختهای حیاتی کشور است.
نکته چالش برانگیز اینجاست که پس از اختلال سامانه مشابه در سال ۲۰۲۳ که سفر ۲۵۰ هزار مسافر را تحت الشعاع قرار داد، مدیریت سامانه کنترل ترافیک هوایی وعده داده بود که همه اصلاحات لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اجرا شده است.
با این حال، یکی از مدیران ارشد خطوط هوایی در گفتوگو با «فایننشال تایمز» تصریح کرد: «به ما اطمینان داده بودند که توصیههای اصلاحی پیاده سازی شدهاند، اما شواهد از اجرا نشدن کامل این تعهدها حکایت دارد.»