با هشدار نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از سوزاندن کاه و کلش گفت:توجه جدی به جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش و مدیریت صحیح پسماند لازم و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یوسف رشیدی رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر در تاکید بر ضرورت توجه جدی به جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش و مدیریت صحیح پسماند اظهار کرد: در شهرستان کوثر منابع عمده و پایدار آلودگی هوا وجود ندارد. با این حال، عواملی مانند گردوغبار، تردد خودرو‌ها و سوزاندن غیراصولی پسماند یا بقایای کشاورزی می‌تواند در مقاطعی بر کیفیت هوا تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه به دلیل نبود صنایع و واحد‌های بزرگ آلاینده، هوای شهرستان در شرایط پاک قرار دارد، گفت: خوشبختانه شهرستان کوثر از نظر کیفیت هوا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در سال جاری آلودگی قابل توجه و مستمری در شهرستان نداشته‌ایم.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدی که آلودگی قابل توجه و مستمر برای هوای شهرستان ایجاد کند، نداریم. با این حال پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های مختلف به‌صورت مستمر در دستور کار محیط زیست قرار دارد.

رشیدی با بیان اینکه هوای پاک یک سرمایه عمومی و حق همه شهروندان است، ادامه داد: حفظ هوای پاک نیازمند همکاری همه مردم است که در این راستا از شهروندان می‌خواهیم از سوزاندن زباله و پسماند و کاه و کلش خودداری کنند و در حفظ طبیعت، فضای سبز و محیط زیست شهرستان مشارکت داشته باشند.