به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در شورای معادن گفت: در بخش حقوق دولتی تعهدی که در سال ۱۴۰۴ داشتیم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ وصول شده است.

وی افزود: در پنج ماهه امسال هم حدود ۱۹۰ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی داشته‌ایم که از برنامه پیش بینی و تعهد استان جلوتر هستیم.

در این جلسه موضوعات پیگیری وصول حقوق دولتی، برگشت حقوق دولتی به استان برای هزینه در بخش‌هایی که معادن در آنها قرار دارد و فعالیت معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در این جلسه گفت: اگر بتوانیم در قوانین معدن اصلاحاتی ایجاد کنیم قطعا هم به نفع صاحب معادن و هم به نفع مردم است.

در این جلسه مقرر شد مشکلات معادن از جمله مواد ناریه و سوخت مورد بررسی قرار بگیرد و از آنها حمایت شود.