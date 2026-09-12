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مردم شهرستان دماوند در شب صدو نود و پنجم، با حضور گسترده در خیابانها و میادین شهر، بار دیگر اراده خود را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و ایستادگی در مسیر مقاومت به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانها و میادین شهر دماوند، شب گذشته شاهد حضور پرشور مردمی در اجتماع شب ۱۹۵ بود. شرکتکنندگان در این مراسم با برگزاری تجمعات گسترده، حمایت خود را از اقتدار نیروهای مسلح کشور در صیانت از امنیت ملی اعلام کردند.
مردم دماوند که در این شبهای ایقاظ، نماد ایستادگی و مقاومت شدهاند، با تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی، تأکید کردند که حضور مردمی در کنار نیروهای حافظ امنیت ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئههای دشمن است و این تداوم حضور در میادین، نشاندهنده عزم راسخ آنان در مسیر ولایت و حمایت از اقتدار ملی است.