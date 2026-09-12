به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره راهداری مراغه گفت: باند برگشت این مسیر نیاز به زیرسازی دارد و اجرای زیرسازی در اولویت است.

علیرضا ملارحیمی افزود: با پایان زیرسازی مسیر برگشت، اجرای روکش آسفالت از میدان پرواز تا ابتدای کوی سازمانی اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسافت کل آسفالت مسیر رفت و برگشت به طول هفت کیلومتر و با تخصیص اعتبار ۶۴ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

به گفته رئیس اداره راهداری مراغه، اوج تردد خودروها در این مسیر در روز‌های پررفت و آمد ۱۱ هزار و کم تردد ۶ هزار دستگاه است.

ملارحیمی اظهار کرد: جاده مراغه – بناب، یکی از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه است و بهسازی آسفالت آن، تأثیر بسزایی در بهبود تردد و ایمنی شهروندان خواهد داشت.

با اجرای این طرح، ترافیک به یکی از باند‌ها مسیر منتقل شده و این موضوع گلایه شهروندان و رانندگان را به دنبال داشته است.

در آستانه بارش‌های پاییزی سرعت بخشیدن به اجرای زیرسازی و آسفالت این محور پرتردد، برای آرامش، آسایش و ایمنی تردد ضروری است.