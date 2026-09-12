بهترین‌های ایران در رشته پرطرفدار کاراته و سبک گوجوریو سی وا کای به میزبانی اصفهان در ۲ بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقاتی که با حضور ۷۰۰ کارته کا از ۱۲ استان فرصتی برای عرض و اندام برترین‌های این سبک فراهم کرد تا خود را به تیم ملی نزدیک‌تر کنند.

گوجوریو سی وا کای یکی از سبک‌های پرطرفدار کاراته محسوب می‌شود که علاقمندان زیادی در همه سنین دارد و ایران جزو برترین‌های دنیا در این سبک شناخته می‌شود.

در پایان این مسابقات تیم اصفهان برسکوی قهرمانی ایستاد.