به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این سرشماری زاد و ولد گونه‌ها ، جنسیت ، سن تقریبی ، ساعت و محل رویت وحوش ثبت می‌شود.

کسب اطلاعات مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی حیات وحش این مناطق از اهداف این سرشماری است.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ۱۲ محیط بان در قالب ۴ تیم کارشناسان سرشماری ، عرصه ۹۶ هزار هکتاری منطقه حفاظت شده تالو شیربند و سفید کوه آرسک پایش می شود.

قوچ ، کل ، بز ، کفتار ،پلنگ ، خرس و انواع پرندگان شکاری و نیز خزندگان از جمله گونه‌های شاخص جانوران این مناطق هستند.