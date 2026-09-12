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طرح سرشماری تابستانه حیات وحش در منطقه حفاظت شده تالو شیربند و سفید کوه آرسک در شهرستان دامغان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این سرشماری زاد و ولد گونهها ، جنسیت ، سن تقریبی ، ساعت و محل رویت وحوش ثبت میشود.
کسب اطلاعات مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی حیات وحش این مناطق از اهداف این سرشماری است.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ۱۲ محیط بان در قالب ۴ تیم کارشناسان سرشماری ، عرصه ۹۶ هزار هکتاری منطقه حفاظت شده تالو شیربند و سفید کوه آرسک پایش می شود.
قوچ ، کل ، بز ، کفتار ،پلنگ ، خرس و انواع پرندگان شکاری و نیز خزندگان از جمله گونههای شاخص جانوران این مناطق هستند.