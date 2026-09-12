پخش زنده
امروز: -
دومین سرویس قطار حومهای تهران ـ جمکران با هدف تسهیل تردد زائران و مسافران راهاندازی شد و از این پس روزهای سهشنبه و پنجشنبه، دو رام قطار در این مسیر خدماترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راهآهن قم گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و تسهیل دسترسی زائران به مسجد مقدس جمکران، دومین سرویس قطار حومهای در مسیر تهران ـ جمکران و بالعکس در روزهای سهشنبه راهاندازی شده است.
مجید ارجونی افزود: این قطار روزهای سهشنبه ساعت ۱۴ از تهران حرکت میکند و ساعت ۲۳:۵۵ نیز از ایستگاه جمکران به سمت تهران بازمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این سرویس، از این پس در روزهای سهشنبه و پنجشنبه دو رام قطار حومهای در مسیر تهران ـ جمکران و بالعکس به زائران و مسافران خدمات ارائه خواهند کرد.
مدیرکل راهآهن قم با تأکید بر توسعه ظرفیتهای ریلی استان گفت: بهرهگیری بیشتر از ظرفیت حملونقل ریلی در مسیر تهران، قم و جمکران از اولویتهای راهآهن قم برای تسهیل تردد و ارتقای رفاه زائران و مسافران است.
راهآهن قم دارای بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی و ۱۸ ایستگاه است و از طریق اتصال به خطوط ریلی تهران، اصفهان و اراک، در مسیر کریدورهای ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار دارد.