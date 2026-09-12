افزایش قیمت جهانی نفت در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت بنزین در استرالیا را به بیش از دو دلار در هر لیتر رسانده و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در این کشور را تشدید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، میانگین قیمت بنزین معمولی در استرالیا به حدود ۲ دلار و ۱۱ سنت در هر لیتر رسیده است؛ در حالی که این رقم در ماه ژوئیه حدود یک دلار و ۵۵ سنت بود.

افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی که اکنون از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته، به افزایش قابل توجه قیمت سوخت در استرالیا منجر شده است. قیمت گازوئیل نیز از پایان ماه ژوئن تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان هشدار داده‌اند ادامه روند صعودی قیمت سوخت می‌تواند فشار‌های تورمی را افزایش دهد و بانک مرکزی استرالیا را برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در نشست پایان ماه سپتامبر با مشکل بیشتری مواجه کند.

دولت استرالیا در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت در آغاز درگیری‌های خاورمیانه در سال جاری، در ماه آوریل مالیات سوخت را به طور موقت به نصف کاهش داد که موجب کاهش ۲۶ سنتی قیمت هر لیتر سوخت شد. این تخفیف از ماه اوت به ۱۶ سنت در هر لیتر کاهش یافت و پس از آن پایان یافت.

حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و تشدید درگیری‌ها در این منطقه و اختلال احتمالی در مسیر انتقال نفت می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای بازار انرژی و قیمت سوخت در کشور‌های مختلف داشته باشد.