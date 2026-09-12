شمار قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافری در نزدیکی جزیره پالاوان فیلیپین به ۳۵ نفر افزایش یافت و ۵۳ نفر همچنان مفقود هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد در این حادثه ۴۳ نفر نجات یافته‌اند و عملیات جست‌و‌جو، انتقال و شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد.

آتش‌سوزی در کشتی «ام‌وی جون ایستر» روز چهارشنبه و پس از آن آغاز شد که بازماندگان از شنیدن صدای انفجاری شدید و سپس مشاهده دود و شعله‌های آتش خبر دادند. به گفته گارد ساحلی، آتش در مدت بسیار کوتاهی در کشتی گسترش یافت.

گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد عملیات خارج کردن اجساد از کشتی با استفاده از یک شناور گارد ساحلی در جریان است. اجساد کشف‌شده قرار بود صبح شنبه به بندر بوراک در شهر کورون منتقل شوند.

بر اساس فهرست مسافران و خدمه، این کشتی در مجموع ۱۳۴ نفر را در فهرست خود داشته که به گفته گارد ساحلی، دو نفر از افراد ثبت‌شده سوار کشتی نشده بودند.

علت اصلی آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است و مالک کشتی نیز اعلام کرده با تحقیقات مقامات همکاری می‌کند.

فیلیپین با بیش از هفت هزار جزیره، وابستگی زیادی به حمل‌ونقل دریایی دارد و حوادث مرگبار کشتی‌های مسافری در این کشور سابقه طولانی دارد. در ژانویه امسال نیز غرق شدن یک کشتی مسافری در جنوب فیلیپین دست‌کم ۵۲ کشته برجا گذاشت.