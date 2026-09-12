زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر جزیره جاوه در اندونزی را لرزاند، این زمین‌لرزه در عمق ۳۷۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر جزیره جاوه در اندونزی را لرزاند؛ تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد: این زمین‌لرزه در عمق ۳۷۶ کیلومتری زمین رخ داده و مرکز آن حدود ۱۱۵ کیلومتری شمال شرق تلُک‌نگا در جزیره جاوه بوده است.

عمق زیاد زمین‌لرزه باعث شده است آثار آن در سطح زمین محدودتر باشد و تاکنون گزارشی از وارد آمدن خسارت یا مجروح شدن افراد منتشر نشده است.

این زمین‌لرزه یک روز پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر در دریای باندا در نزدیکی جزایر ملوک اندونزی رخ داد. آن زمین‌لرزه در عمق ۱۴۳ کیلومتری زمین ثبت شد و سازمان ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد خطر وقوع سونامی در پی آن وجود ندارد.

جزیره جاوه یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق اندونزی و از مهم‌ترین مراکز اقتصادی این کشور است و بیش از نیمی از جمعیت اندونزی در این جزیره زندگی می‌کنند.

جاوه همچنین بخشی از کمربند آتشفشانی اندونزی است و شمار زیادی آتشفشان فعال و نیمه‌فعال در آن قرار دارد. این جزیره میان سوماترا و بالی واقع شده و همواره یکی از مناطق زلزله‌خیز اندونزی به شمار می‌رود.