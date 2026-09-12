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با آغاز برداشت انگور از بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ در شاهرود ، پیشبینی شده تولید امسال به ۹۰ هزار تن محصول برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: سطح تاکستان های این شهرستان ۴۷۰۴ هکتار شامل ۸۸۷ هکتار غیربارور و ۳۸۱۶ هکتار بارور بود است و برداشت محصول تا اواخر مهرماه با ارقام دیررس ادامه دارد .
محمدحسن غریب مجنی افزود: مهمترین ارقام انگور شاهرود شامل سرخفخری، لعل، شاهانی، صاحبی، کشمشی، سفیدفخری، خلیلی، پرلت، عسگری، ریشبابا و ارقام وارداتی نظیر ردگلاب، فلیمسیدلس، ترکمن، اسکارلت، اتوم رویال و کریمسونسیدلس است .
به گفته وی ، توللید انگور در شاهرود به دلیل خسارت سرمازدگی باغات زردآلو در سالهای اخیر، کشت و جایگزینی ارقام بازارپسند و استفاده از سیستمهای داربستی به دلیل افزایش کیفیت، کمیت، کاهش هزینهها و تسهیل عملیات داشت و برداشت در حال توسعه است.
وی در ادامه افزود: انگور علاوه بر مصرف تازه خوری، در تولید فرآوردههایی نظیر مویز، کشمش، آبغوره، گردغوره، شیره انگور، سرکه، ترشی غوره و روغن هسته انگور کاربرد دارد