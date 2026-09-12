سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی کرده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امروز شنبه در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان در بعضی از ساعت‌ها رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک رخ می دهد.

همچنین در پنج روز آینده در برخی مناطق واقع در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

امروز در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور، مرکز جنوب استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده دریای عمان و مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس موّاج است.