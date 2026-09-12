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اندونزی در حال آمادهسازی برای اجرای مرحله دوم خرید نفت از روسیه است؛ اقدامی که دولت جاکارتا آن را بخشی از برنامه تقویت امنیت و تابآوری انرژی خود میداند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، اندونزی با وجود تداوم واردات نفت خام از روسیه، در حال آمادهسازی برای اجرای مرحله دوم خرید نفت از این کشور است؛ اقدامی که دولت جاکارتا آن را بخشی از برنامه تقویت امنیت و تابآوری انرژی خود میداند.
«بهلیل لاهادالیا» وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی اعلام کرد مذاکرات و روند خرید نفت خام از روسیه همچنان ادامه دارد.
وزیر انرژی اندونزی تأکید کرد با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، دولت باید در واردات نفت خام، حجم و اولویتها را با دقت بررسی کند و تمام قراردادها ضمن رعایت مقررات، از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر باشند.
وی همچنین با تأکید بر سیاست خارجی مستقل اندونزی گفت منافع مردم و حفظ حاکمیت ملی باید در تصمیمهای مربوط به تأمین انرژی در اولویت قرار داشته باشد.
اندونزی در مرحله نخست، ۷۷۰ هزار بشکه نفت خام از روسیه خریداری کرد که محموله آن ۲۹ ژوئن در بندر بالیکپاپان اندونزی تحویل شد.
بر اساس توافقی که در دیدار «پرابوو سوبیانتو» رئیسجمهور اندونزی و «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در مسکو در آوریل ۲۰۲۶ به دست آمد، روسیه متعهد به تأمین ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام برای تقویت ذخایر انرژی اندونزی شده است.
دولت جاکارتا این توافق را در شرایطی دنبال میکند که تحولات ژئوپلیتیکی در غرب آسیا، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و افزایش قیمتهای جهانی، نگرانیها درباره امنیت انرژی کشورهای مختلف را افزایش داده است.