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مردم ولایتمدار رباط کریم در اجتماع شب ۱۹۵، با تأکید بر همبستگی ملی و انسجام میان اقشار جامعه و مسئولان، این اتحاد را مؤثرترین راهکار برای مقابله با فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن برشمردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور گسترده مردم رباط کریم برگزار شد، حاضرین ضمن ابراز خشنودی از پیروزیها و پیشرویهای محور مقاومت در یمن، تداوم این روند پیروزمندانه را برای تغییر معادلات منطقه ضروری دانستند.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه تأکید کردند که تقویت پیوند میان مردم و دستگاههای اجرایی، سدی مستحکم در برابر توطئههای دشمن است و این همبستگی، عامل اصلی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مسیر استقلال و عزت ملی است.