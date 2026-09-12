مردم ولایتمدار رباط کریم در اجتماع شب ۱۹۵، با تأکید بر همبستگی ملی و انسجام میان اقشار جامعه و مسئولان، این اتحاد را مؤثرترین راهکار برای مقابله با فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن برشمردند.

اجتماع شب ۱۹۵ مردم رباط کریم؛ اتحاد میان مردم و مسئولان، کلید مقابله با فشارهای دشمن

اجتماع شب ۱۹۵ مردم رباط کریم؛ اتحاد میان مردم و مسئولان، کلید مقابله با فشارهای دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور گسترده مردم رباط کریم برگزار شد، حاضرین ضمن ابراز خشنودی از پیروزی‌ها و پیشروی‌های محور مقاومت در یمن، تداوم این روند پیروزمندانه را برای تغییر معادلات منطقه ضروری دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه تأکید کردند که تقویت پیوند میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، سدی مستحکم در برابر توطئه‌های دشمن است و این همبستگی، عامل اصلی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مسیر استقلال و عزت ملی است.