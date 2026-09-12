به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد وارد این شهرستان شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر خود به شهرستان لامرد، این منطقه را نماد مقاومت و مظلومیت ملت ایران دانست.

بقایی در این سفر با حضور در گلزار شهدای لامرد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری خود را با حضور خبرنگاران داخلی و بین‌المللی در محل وقوع جنایت جنگی آمریکا برگزار می کند.

قرار است در این نشست خبری ، خبرنگارانی از رسانه‌ها و شبکه‌های مهم بین‌المللی از جمله رویترز، الجزیره، آسوشیتدپرس، المیادین، العالم، پرس‌تی‌وی، شبکه CCTV چین، شبکه اتریش، تلویزیون CGTN چین، تلویزیون ملی اسپانیا و تلویون فونیکس چی حضور یابند.

سخنرانی در محل تجمع شبانه امت مبعوث، از دیگر برنامه‌های مهم سخنگوی وزارت امور خارجه در شامگاه امشب در لامرد است.

بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه بر ضرورت تشکر و تقدیر از مردم لامرد و همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان دوران جنگ رمضان تأکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های تاریخی این منطقه افزود : مردم لامرد در شرایط سخت دوران جنگ، مقاوم و استوار ایستادگی کردند و این ایستادگی شایسته تقدیر است.