خلخال، شهرستانی با اقلیم کوهستانی و مراتع غنی که حالا با توسعه پرورش زنبور ملکه، یک گام تازه برای افزایش ارزش افزوده این صنعت در استان اردبیل برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسن نورمحمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال،گفت: در حال حاضر ۷۵،۰۰۰ کلونی زنبورعسل در سطح شهرستان وجود دارد و تولید سالانه عسل به ۱،۵۰۰ تن رسیده است و ۱،۲۰۰ نفر زنبوردار به‌صورت مستقیم در این حوزه اشتغال دارند و این صنعت برای ۱،۵۰۰ نفر شغل مستقیم و دائمی ایجاد کرده است.

وی افزود: صنعت زنبورداری در خلخال جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی این شهرستان دارد و از لحاظ تولید عسل، رتبه دوم استانی را در سطح استان اردبیل به خود اختصاص داده‌ایم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خلخال افزود: در کنار تولید عسل، محصولاتی از قبیل ژل رویال، زهر زنبورعسل، موم، بره‌موم و گرده و همچنین تولید ملکه در شهرستان خلخال طی چند سال اخیر رونق خاصی پیدا کرده است و این تنوع محصولات، ارزش‌افزوده بالایی برای زنبورداران ایجاد می‌کند.

نورمحمدی در پایان تأکید کرد: سالانه از این منطقه نزدیک به ۱،۳۰۰ تن عسل برداشت می‌شد که امسال با ۲۰ درصد افزایش، این میزان به ۱،۵۰۰ تن رسیده است و حمایت از زنبورداران و توسعه این صنعت، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است و امیدواریم شاهد رشد هرچه بیشتر این بخش باشیم.