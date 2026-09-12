نخست‌وزیر مالزی و رئیس‌جمهور روسیه در دیدار شان، بر تسریع اجرای توافق‌های دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، نخست‌وزیر مالزی و رئیس‌جمهور روسیه بر تسریع اجرای توافق‌های دوجانبه و تقویت ارتباطات هوایی مستقیم میان دو کشور تأکید کردند.

انور ابراهیم و ولادیمیر پوتین در حاشیه هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان مالزی و روسیه گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس توافق دو طرف، سازوکاری ویژه برای تسریع اجرای توافق‌های دوجانبه ایجاد خواهد شد تا تعهدات دولت‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله همکاری‌های اقتصادی، سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

دو طرف همچنین بر تسریع روند برقراری پرواز‌های مستقیم میان مالزی و روسیه و گسترش سفر بدون روادید تأکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند رفت‌وآمد گردشگران، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران میان دو کشور را افزایش دهد.

نخست‌وزیر مالزی همچنین از آمادگی برای افزایش واردات روغن پالم مالزی از سوی روسیه استقبال کرد؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان مالزیایی به بازار روسیه را افزایش دهد.

انور ابراهیم با قدردانی از حمایت روسیه از همکاری‌های انرژی با مالزی، ظرفیت این بخش را یکی از محور‌های مهم برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور دانست.

وی همچنین سلام‌های سلطان ابراهیم، پادشاه مالزی، را به رئیس‌جمهور روسیه ابلاغ و بار دیگر از پوتین برای انجام سفر رسمی به مالزی دعوت کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که مالزی تلاش می‌کند از ظرفیت عضویت در بریکس برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با اقتصاد‌های نوظهور و تقویت همکاری‌های اقتصادی با روسیه استفاده کند.