آسمان قم امروز ۲۱ شهریورماه قسمتی ابری است و با کاهش تدریجی ابرها، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم و بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز در ساعات ابتدایی روز قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج از میزان ابرها کاسته می‌شود.

همچنین در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۳۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. بررسی داده‌های هواشناسی بین‌المللی نیز تداوم هوای گرم و شرایط خشک قم را در این روز تأیید می‌کند.

با توجه به وزش باد و احتمال گردوخاک، توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه افراد حساس در ساعات غبارآلود از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.