نمایندگان مجلس عوام انگلیس، به قانونی‌شدن مرگ خودخواسته با کمک پزشکی در انگلیس و ولز رأی منفی دادند.

رأی منفی مجلس انگلیس به قانونی شدن کمک پزشکی به مرگ افراد

رأی منفی مجلس انگلیس به قانونی شدن کمک پزشکی به مرگ افراد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نمایندگان مجلس به قانونی‌شدن مرگ خودخواسته با کمک پزشکی در انگلیس و ولز رأی منفی دادند.

لایحه‌ای که هدف آن صدور مجوز برای مرگ خودخواسته با کمک پزشکی (assisted dying) در انگلیس و ولز بود، با رأی منفی نمایندگان مجلس عوام رد شد؛ امری که تقریباً مانع از تصویب و اجرای چنین قانونی پیش از انتخابات سراسری بعدی می‌شود.

این لایحه در مرحله دوم بررسی رد شد؛ این در حالی است که در دوره پیشین مجلس، طرحی تقریباً مشابه در مجلس عوام تصویب شده بود.

در جریان دومین مرحله بررسی این لایحه که توسط لورن ادواردز از حزب کارگر ارائه شده بود، نمایندگان مجلس عوام با ۲۸۶ رأی مخالف در برابر ۲۷۰ رأی موافق، مانع از پیشرفت آن شدند. این نتیجه غیرمنتظره بود، زیرا نسخه‌ای تقریباً مشابه از همین لایحه - که به دنبال صدور مجوز پایان دادن به زندگی برای بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج (با امید به زندگی کم‌تر از شش ماه) و با تأیید هیئتی از متخصصان بود - در دوره پیشین همین مجلس عوام تصویب شده بود.

آن لایحه پیشین که توسط نماینده دیگری از حزب کارگر، " کیم لیدبیتر"، ارائه شده بود، در مجلس اعیان متوقف شد؛ جایی که گروهی اندک از اعضای مجلس اعیان با ارائه تعداد بسیار زیادی اصلاحیه، عملاً مانع از به نتیجه رسیدن آن شدند.

از آنجا که این موضوع مسئله‌ای وجدانی و اخلاقی تلقی می‌شود، به جای لایحه‌ای دولتی، در قالب " طرح پیشنهادی نماینده" (private member’s bill) مطرح شد و "اندی برنهام، نخست وزیر و وزرای او نیز رسماً موضعی بی‌طرفانه گرفتند.

با این حال، نخست‌وزیر در مقایسه با کایر استارمر (رهبر پیشین حزب کارگر)، حمایت کم تری از این طرح نشان داد؛ او اعلام کرد که به این لایحه رأی نخواهد داد - در حالی که نخست‌وزیر پیشین به آن رأی مثبت داده بود - و اظهار داشت که معتقد است بحث درباره مرگ خودخواسته با کمک پزشکی باید تا زمان بهبود وضعیت مراقبت‌های اجتماعی متوقف بماند.

شماری از هواداران "مرگ خودخواسته با کمک پزشکی" و مخالفان آن، در زمان رأی گیری، در برابر ساختمان مجلس عوام انگلیس تجمع کرده بودند.

سالانه ده‌ها انگلیسی بیمار برای پایان دادن به زندگی خود به کشور‌هایی مراجعه می‌کنند که قانون آن کشور اجازه می‌دهد افراد با بیماری سخت علاج با کمک پزشکی به زندگی خود پایان دهند.