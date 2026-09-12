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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از مسدود شدن مرزهای شلمچه و چذابه با دستور مقامات عراقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه فعالیت مسافری و بازرگانی از طریق مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع بعدی متوقف است از مردم خواست برای جلوگیری از ازدحام و معطلی در مرزها از حرکت به سوی گذرگاههای شلمچه و چذابه خودداری کنند.
او از مردم خواست اخبار مرتبط را از رسانههای رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.