پس از بررسی‌های انجام‌شده و احراز شرایط قانونی، با اعطای مرخصی پایان حبس به ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط طبس خراسان جنوبی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خسروی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس، در روز تعطیل و تا پاسی از شب، به‌صورت سرزده به همراه قاسم‌نیا، جانشین دادستان و قاضی ناظر زندان، از زندان طبس بازدید کرد.

در این بازدید، با حضور رئیس زندان و جمعی از کارکنان اداره زندان، جلسه شورای طبقه‌بندی زندانیان برگزار و وضعیت زندانیان به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس از بند‌های مختلف زندان و مجتمع حرفه‌آموزی و اشتغال بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان، مسائل و درخواست‌های آنان قرار گرفت.

در ادامه و پس از بررسی‌های انجام‌شده و احراز شرایط قانونی، با اعطای مرخصی پایان حبس به ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط موافقت شد و این افراد آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

خسروی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس، در این بازدید بر رعایت دقیق حقوق قانونی زندانیان، رسیدگی به درخواست‌های آنان، اجرای صحیح مقررات و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی در راستای اصلاح، بازاجتماعی‌شدن و بازگشت سالم زندانیان به جامعه تأکید کرد.