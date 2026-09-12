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یادواره ۳۷ شهید شهر ابوزیدآباد شهرستان آران وبیدگل زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثارو شهادت به نسل جوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری این یادواره گفت: باحضور مردم ولایت مداربخش کویرات وشهرابوزیدآباد آران وبیدگل یادواره ۳۷ شهیداین شهر برگزار شد.
مصطفی نوروزی افزود: بخش کویرات ۱۳۰ شهید در جنگهای تحمیلی دفاع مقدس، ۱۲ روزه و تحمیلی سوم تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.
وی تاکید کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثارو شهادت به نسل جوان از مهمترین اهداف این یادواره است.
شهرابوزیدآباد در ۲۵ کیلومتری مرکز آران وبیدگل ودر شرق این شهرستان واقع است.