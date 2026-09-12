باهدف انتقال فرهنگ ایثارو شهادت به نسل جوان

برگزاری یادواره ۳۷ شهید شهر ابوزیدآباد شهرستان آران وبیدگل

یادواره ۳۷ شهید شهر ابوزیدآباد شهرستان آران وبیدگل زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثارو شهادت به نسل جوان برگزار شد.