به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای سمیرم با اشاره به مشخصات این طرح گفت: برای هر یک از روستا‌های دنگزلو و نقل، یک مخزن بتنی با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و شامل دو حوضچه احداث می‌شود.

مجید صابری کمبود ظرفیت ذخیره موجود و نامناسب بودن کد ارتفاعی مخازن را از دلایل اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: شرایط موجود موجب افت فشار آب در مناطق مرتفع این روستا‌ها شده است و مخازن جدید با هدف بهبود فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین آب ساخته می‌شود.

مدیر آبفای سمیرم تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات احداث این دو مخزن در مدت شش ماه تکمیل خواهد شد.