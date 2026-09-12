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عملیات احداث دو مخزن ذخیره آب آشامیدنی در روستاهای دنگزلو و نقل از توابع منطقه پادنا با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای سمیرم با اشاره به مشخصات این طرح گفت: برای هر یک از روستاهای دنگزلو و نقل، یک مخزن بتنی با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و شامل دو حوضچه احداث میشود.
مجید صابری کمبود ظرفیت ذخیره موجود و نامناسب بودن کد ارتفاعی مخازن را از دلایل اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: شرایط موجود موجب افت فشار آب در مناطق مرتفع این روستاها شده است و مخازن جدید با هدف بهبود فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین آب ساخته میشود.
مدیر آبفای سمیرم تاکید کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات احداث این دو مخزن در مدت شش ماه تکمیل خواهد شد.