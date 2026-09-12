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سازمان انتقال خون استان اصفهان از مردم ایثارگر استان دعوت کرده با هرگروه خونی برای تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون استان مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: این روزها باتوجه به اوج سفرها در روزهای پایانی تابستان، اهداکنندگان کمتری به مراکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه کردهاند که با توجه به اینکه ۶۵ مرکز درمانی استان حداقل یک نیاز ثابت به خون و فرآوردههای خونی دارند ضرورت دارد اهداکنندگان در مراکز مربوطه حضور پیدا کرده و با اهدای قسمتی از خون خود یاریگر بیماران شوند.
کیان دهراب پور افزود: ۱۲ مرکز اهدای خون در استان اصفهان، پذیرای مردم ایثارگر از جمله زن و مرد با حداقل سن ۱۸ است تا با هر بار اهدای خون خود از برکات مادی و معنوی این عمل خداپسندانه و نوعدوستانه بهرهمند شوند و با هر بار اهدا، زندگی سه بیمار را از خطر مرگ نجات دهند.