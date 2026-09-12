رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: با توجه به مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده در خصوص ظرفیت پذیرفتهشدگان سردفتری، برداشت ما این است که وضعیت موجود دیگر پاسخگوی نیازهای کشور در حوزه اسناد رسمی هست و برگزاری آزمونهای مجدد و پذیرش ممکن است موجبات آسیب به شرایط فعلی را فراهم کند.
بابایی تصریح کرد: مباحثی هم در کمیسیونها مطرح شده و نمایندگان هم اعلام نظر کردند. امیدواریم که با بازنگری قانون تسهیل، شرایط پذیرش بر اساس نیازمندی واقعی کشور باشد که نیازمندیها تعداد افراد را انتخاب کنند.