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تیمهای چوگان اسنوا و اسپادانا در مسابقهای خیرخواهانه در آستانه بازگشایی مدارس به تساوی رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبضاعت، یک مسابقه خیرخواهانه چوگان میان تیمهای چوگان اسنوا و گوی و چوگان اسپادانا برگزار شد.
این رویداد با شعار «همت عالی، مهر ماندگار» برگزار شد و علاوه بر ایجاد فضایی ورزشی و فرهنگی، با هدف کمک به دانشآموزان کمبضاعت و همراهی با آنان در آغاز سال تحصیلی شکل گرفت.
در پایان این دیدار، دو تیم در یک مسابقه نزدیک و تماشایی به تساوی ۴ بر ۴ دست یافتند.
این مسابقه خیرخواهانه در کنار جنبه ورزشی، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و حمایت از دانشآموزان کمبضاعت برگزار شد تا آغاز سال تحصیلی برای تعدادی از دانشآموزان با مهر و همراهی بیشتری رقم بخورد.