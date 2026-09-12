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مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: بعد از فیفادی و بازگشت تیم امید به ایران، بین هفته هشتم و نهم بازیهای معوقه هفته هفتم را برگزار خواهیم کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین روشنک، مسئول مسابقات لیگ برتر درباره لغو ۴ بازی از هفته هفتم افزود: ما میدانستیم که استقلال و تراکتور بازیکن به تیم امید نخواهند داد، به این ترتیب باید بازیهای دیگر تیمهایی را که بازیکن دادهاند را لغو میکردیم، انصاف نبود که بازیها برگزار میشد. اگر همه تیمها همکاری میکردند، مشکلی برای لغو هفته هفتم نداشتیم چرا که شرایط برای همه برابر بود.
وی ادامه داد: تا چند ساعت قبل از پرواز تیم امید، خیلی از این باشگاهها راضی نشده بودند که بازیکن به تیم ملی بدهند. ما هم گفتیم که اگر بازیکن بدهید، ما درخواست لغو بازی شما را بررسی میکنیم.
مسئول مسابقات لیگ برتر گفت: تیمهای آلومینیوم اراک، خیبر خرم آباد، فولاد، ملوان و سپاهان درخواست لغو بازیهای خود در هفته هفتم را دادند. فقط پرسپولیس درخواستی برای لغو بازی خود نداشت. اگر میخواستیم بازیهای استقلال و تراکتور را لغو کنیم، به دلیل فشردگی تقویم دیگر جایی برای برگزاری بازیهای آنها نداشتیم.
روشنک درباره زمان برگزاری بازیهای معوقه هفته هفتم تصریح کرد: بعد از فیفادی و بازگشت تیم امید به ایران بین هفته هشتم و نهم بازیهای معوقه هفته هفتم را برگزار خواهیم کرد.
مصاف تیمهای ذوبآهن - سپاهان، ملوان - فولاد، خیبر خرم آباد - پرسپولیس و فجر سپاسی - آلومینیوم اراک در هفته هفتم لیگ برتر به علت حضور بازیکنان این باشگاهها در تیم امید به زمان دیگری موکول شد.