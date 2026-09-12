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رضا علیپور، ملیپوش کشورمان در رقابتهای ماده سرعت رقابتهای جهانی سنگنوردی گوییانگ ۲۰۲۶ چین با قرار گرفتن در جمع هشت ورزشکار برتر به کار خود در بخش انفرادی پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات از ۲۰ تا ۲۲ شهریور در شهر گوییانگ چین برگزار میشود و ۱۰۱ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان در آن حضور دارند. این رویداد، یکی از مراحل تقویم World Climbing Series در ماده سرعت است.
علیپور پس از عبور از مرحله مقدماتی، به مرحله نهایی و جمع هشت ورزشکار برتر راه یافت، اما در مرحله یکچهارم نهایی مقابل حریف خود نتیجه را واگذار کرد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
در پایان رقابتهای سرعت مردان، ورزشکاران چین عناوین اول و دوم را به دست آوردند و نماینده آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت.
رضا علیپور با حضور در این رویداد، چهلوهفتمین حضور خود در مسابقات World Climbing Series را تجربه کرد؛ رکوردی که او را در زمره باسابقهترین ورزشکاران حاضر در رقابتهای سرعت این سطح قرار میدهد.
مرحله بعدی رقابتهای سرعت World Climbing Series در چین، از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر (۲۷ تا ۲۹ شهریور) در شهر چونگچینگ برگزار خواهد شد و رضا علیپور نیز در فهرست ورزشکاران حاضر در این رویداد حضور دارد.