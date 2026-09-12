به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، زاهد محمودی در جلسه شورای اداری یامچی گفت: شتاب بخشی به طرح های زیرساختی و تکمیل طرح‌های عمرانی در بخش یامچی در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد و در این راستا طرح ملی تقاطع غیر همسطح سه راهی یامچی به جلفا، خوی _ بازرگان از جمله طرح‌هایی است که فاز اول آن با اعتبار ۳۷۵ میلیارد تومان در حال احداث است و فاز رفت این طرح تا پایان سال زیر بار ترافیکی جاده خواهد رفت.

رضالو بخشدار یامچی نیز در این جلسه به اجرای چندین طرح در منطقه یامچی اشاره کرد و گفت:با پیگیری‌های فرماندار مرند و نماینده مردم شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی مشکل ۱۵ ساله آب شرب ساکنان منطقه یکانات یامچی با پمپاژ و تصفیه آب با دستگاه آرگون از رود ارس حل شد که برای تکمیل این طرح آبرسانی بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه شد و این باعث مهاجرت معکوس اهالی این منطقه به زادگاه شان شد.

اصولی شهردار یامچی گفت:تحقق مطالبه مردم یامچی برای احداث پارک بزرگ خانوادگی جزو طرح‌های اولویت دار شهرداری بود که برای تکمیل آن بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود و که در کنار آن چندین طرح‌های عمرانی و زیرساختی و خرید ماشین آلات برای خدمات شهرداری از جمله اقداماتی بود که برای توسعه شهری توسط شهرداری اجرا و تامین شده است.

حجت الاسلام اصلانی امام جمعه یامچی در جلسه شورای اداری این بخش بر ارائه خدمت به مردم توسط مسئولان تاکید کرد و گفت: وقتی مسئولان برای اجرای یک طرح و یا رفع مطالبه مردم قدم بر می‌دارند و آن موضوع را حل می‌کنند باعث رضایت و خشنودی ساکنان آن روستا یا شهر می‌شوند این عمل باعث رضایتمندی ملت از دولت و در کنار آن نظام می‌شود.