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رئیس اداره ورزش و جوانان مرند از برگزاری نخستین جشنواره ریتموگیم المپیک ویژه جوانان ایران در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی طهماسبی با بیان اینکه جشنواره ریتموگیم با رویکردی نوآورانه و تلفیقی از ورزش، بازی، ریتم، حرکت و فعالیت گروهی طراحی شده است گفت:هدف از برگزاری این جشنواره توسعه فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای جوانان است.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی گفت:این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و استعدادهای جوانان و ایجاد الگوهای جدید فعالیتهای ورزشی و فرهنگی است.