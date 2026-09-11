به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی طهماسبی با بیان اینکه جشنواره ریتموگیم با رویکردی نوآورانه و تلفیقی از ورزش، بازی، ریتم، حرکت و فعالیت گروهی طراحی شده است گفت:هدف از برگزاری این جشنواره توسعه فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعداد‌های جوانان است.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی گفت:این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و استعداد‌های جوانان و ایجاد الگو‌های جدید فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی است.