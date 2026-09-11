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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: پندار ترکزاد در رده سنی زیر ۱۳ سال موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز مسابقات قهرمانی کشور اسکواش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات قهرمانی کشور اسکواش در ردههای سنی زیر ۱۱، ۱۳ و ۱۵ سال، از ۱۸ تا ۲۰ شهریور به میزبانی استانهای اصفهان و زنجان برگزار شد.
پندار ترکزاد به عنوان نماینده کیش در بخش پسران به میزبانی زنجان در رده سنی زیر ۱۳ سال به مصاف حریفان خود رفت و در پایان با نمایش توانمندی و عملکرد قابل توجه، مقام سوم مسابقات را کسب کرد.