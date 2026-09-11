به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در‌ساعت ۲۲:۳۶:۳۲ شامگاه جمعه بیستم شهریور به بزرگی ۲.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داد.

کانون این زمین لرزه در ۶ کیلومتری مسجد سلیمان، ۲۸ کیلومتری قلعه خواجه شهرستان اندیکا و ۴۷ کیلومتری لالی در استان خوزستان بوده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زلزله دریافت نشده است.