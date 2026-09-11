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تیم فولاد هرمزگان در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور برابر شهرداری ساوه به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فولاد هرمزگان جمعه شب در سالن امام خمینی (ره) ساوه به مصاف شهرداری این شهر رفت و در دیداری جذاب با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری رسید.
شاگردان علی امیری پس از عقب افتادن در جریان بازی، با گلهای محمد بنیاسدی (۲ بار)، محمدرضا هاشمی و مهدی زاهدی ورق را برگرداندند و سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را کسب کردند.
پالایش نفت بندرعباس دیگر نماینده استان نیز روز گذشته با نتیجه ۱_۱ برابر تیم سن ایچ ساوه متوقف شد.
بدین ترتیب تیمهای پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان با ۱۰ و ۹ امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفتند.
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لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با رقابت ۱۴ تیم پیگیری میشود.