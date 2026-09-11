به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال را با طعم تلخ شکست پشت سر گذاشت.

تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در دیداری از هفته چهارم لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف تیم نگین‌تندیس قرچک رفت و در پایان با ۲ گل مغلوب حریف خود شد تا دومین شکست فصل را تجربه کند.

نماینده قم با این شکست ۴ امتیازی ماند و با یک پله سقوط در رده چهارم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاد.

دلسوختگان پنج شنبه هفته آینده در چارچوب بازی‌های هفته پنجم این رقابت‌ها، میزبان تیم شهرداری ساوه خواهد بود