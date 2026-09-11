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تیم دلسوختگان اهلبیت قم دومین شکست خود را در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور برابر تیم نگین تندیس قرچک تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال را با طعم تلخ شکست پشت سر گذاشت.
تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در دیداری از هفته چهارم لیگ برتر باشگاههای کشور به مصاف تیم نگینتندیس قرچک رفت و در پایان با ۲ گل مغلوب حریف خود شد تا دومین شکست فصل را تجربه کند.
نماینده قم با این شکست ۴ امتیازی ماند و با یک پله سقوط در رده چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور ایستاد.