به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مراسم اربعین شهادت سردار شهید محمود ملاجباری با حضور خانواده شهید و مردم انقلابی و همرزمانش در زادگاهش روستای خانقاه آذرشهر برگزار شد.

حمل پرچم مقدس و متبرک حرم مطهر امام حسین (ع) توسط خادمان آستان قدس رضوی استان زنجان معنویت خاصی به این مراسم بخشید.

سردار شهید محمود ملاجباری از نیرو‌های هوا فضای استان زنجان در تاریخ ۸ مرداد ماه امسال بر اثر حمله دشمن آمریکایی _ صهیونی در زنجان به شهادت رسید.