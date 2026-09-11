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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به ثبت نام قابل توجه شهروندان در رویداد کتابیار تبریز اظهار داشت:با توجه به بازخورد دریافت شده از شهروندان و کتابفروشیهای مشارکت کننده در طرح مهلت ثبت نام تا ۲۵ شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر نصیربیگی گفت: استقبال از رویداد کتابیار از سوی شهروندان ساکن در مناطق دهگانه تبریز با عنایت به پراکندگی حضور در سطح شهر، خوب و دلگرم کننده بود و براساس پایش صورت گرفته در سایت کتابیار تبریز این روند در حال افزایش است.
وی اعلام کرد: ثبتنام و تکمیل فرم شرکت در این طرح از طریق سامانه ketabyartabriz.ir انجام میشود و ضروری است شهروندان گرامی با مراجعه به سایت روند فعالسازی را انجام دهند.
مرحله اول طرح کتابیار با مشارکت ۱۷ کتابفروشی در سطح شهر تبریز و همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی در ۲۷ شهریور ماه آغاز و تا دهم مهر ماه در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها ادامه دارد.
در این طرح شهروندان پس از ثبت نام از ۴۰ درصد تخفیف خرید کتاب از کتابفروشیهای معرفی شده تا سقف ۵۰ میلیون ریال بهرهمند میشوند.