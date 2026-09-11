مردم شهرستان‌های مختلف استان تهران در اجتماعات بزرگ شب صد و نود و چهارم، با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات گسترده‌ای در شب یکصد و نود و چهارم در شهرستان‌های استان تهران برگزار شد. مردم در این اجتماعات مردمی، با حضور پرشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با بیان اینکه تکیه بر آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی، تنها راه عبور از چالش‌های کنونی است، بار دیگر پیمان خود را برای پاسداری از استقلال و عزت کشور و حمایت از نظام جمهوری اسلامی تجدید نمودند.