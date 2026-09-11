فرماندار شبستر آذربایجان شرقی، بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تسریع در پرداخت تسهیلات و حمایت از طرح‌های اشتغالزا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احمدزاده در کارگروه اشتغال شهرستان شبستر با تاکید بر ضرورت حمایت از اشتغال پایدار، تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات و تسهیل امور متقاضیان را خواستار شد.

وی بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تسریع در پرداخت تسهیلات و حمایت از طرح‌های اشتغالزا تاکید کرد.





گفتنی است در کارگروه اشتغال شهرستان شبستر روند حمایت از متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌های خرد و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی بررسی شد.