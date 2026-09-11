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بازتاب گسترده وعده پول پاشی انتخاباتی ترامپ در رسانه‌ها و فضای مجازی آمریکا

وقتی اقتصاد اول جهان برای کشاندن مردمش به پای صندوق‌های رای به آنها پول پیشنهاد می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۲۲:۱۱
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برچسب ها: انتخابات آمریکا ، ترامپ ، وعده انتخاباتی
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