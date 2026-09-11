پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: با همدلی و همراهی میتوان از شرایط دشواری اقتصادی عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه های نمازجمعه اهل سنت، گفت: همراهی، گذشت و تصمیمهای منصفانه میتواند از آسیب بیشتر به خانوادهها جلوگیری کند و امید را در دل افراد زنده نگه دارد.
او با اشاره به اینکه زندگی در جامعهای که مردم آن مانند حلقههای زنجیر به هم پیوستهاند و هوای یکدیگر را دارند، دلنشینتر و شیرینتر است، گفت: اگر مردم و دولت هوای یکدیگر را داشته باشند و در مشکلات یاور هم باشند، میتوانند به بهبود شرایط زندگی خانوادهها کمک کنند.
امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به آموزههای اسلامی مبنی بر کمک به یکدیگر گفت: اسلام نمیپذیرد فردی در ناز و نعمت زندگی کند، در حالی که همسایه، همشهری یا هموطن او از گرسنگی و بیچارگی رنج ببرد.
شیخ یعقوب شمس، افزود: اگر کسی به فرد بیخانمان سرپناه بدهد، زمینه آسایش او را فراهم کند یا خانوادهای را از فقر و مشکلات نجات دهد، اقدامی بسیار پسندیده و ارزشمند است.
او با اشاره به آسیبها و خسارتهای ناشی از شرایط جنگ و فشارهای واردشده بر کشور، گفت: این شرایط زندگی بسیاری از خانوادهها را با مشکل مواجه کرده و میتوان با رفتارهای انسانی، بخشی از این دشواریها را قابل تحمل کرد.
امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: تعطیلی کارخانه، کارگاه یا حتی یک مغازه میتواند موجب بیکاری سرپرست خانواده ای شود و هزینههای درمان، آموزش و دارو نیز بار سنگینی بر دوش برخی خانوادهها گذاشته است.
شیخ یعقوب شمس، گفت: کاهش فروش، مشکلات اقتصادی را برای بخشی از مردم به همراه داشته است و برخی مستأجران نیز هر ماه با نگرانی از عقب ماندن اجارهبها زندگی میکنند.
او افزود: در چنین شرایطی، همراهی، گذشت و یک تصمیم منصفانه میتواند امید را در دل افرادی که با مشکل مواجه هستند، زنده کند.
امام جمعه اهل سنت کیش، خاطرنشان کرد: شاید کسی نتواند همه مشکلات فرد دیگری را حل کند، اما میتواند از وارد شدن آسیب بیشتر جلوگیری کند و باید با همدلی، همراهی و مراقبت از یکدیگر، زندگی را برای هم آسانتر کنیم.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به آموزههای پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره همبستگی مسلمانان، گفت: انسانها و مسلمانان مانند اعضای یک پیکرند و مشکل یک عضو، دیگر اعضای این پیکر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.